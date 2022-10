Suchende und Traurige

Als ich vor gut zehn Jahren an einer Biographie über den DDR-Dramatiker Peter Hacks arbeitete, traf ich mich auch mit Wolfgang Kohlhaase. Der Regisseur zählte in den 1960er Jahren zu Hacks’ Freundes- und Bekanntenkreis und war dem Schriftsteller im Gegensatz zu anderen auch nach dessen Ausfall gegen Wolf Biermann treu geblieben. Kohlhaase gab bereitwillig Auskunft. Mit leuchtenden Augen berichtete der immer noch jugendlich Wirkende, wie er gemeinsam mit Hacks und anderen vor Urzeiten, 1957, in die Sowjetunion gereist war und dort allerhand Allotria getrieben hatte. Früh Mitglied der Schriftstellersektion der Akademie der Künste der DDR hatte er auch an den von Hacks initiierten Arbeitsgruppen teilgenommen. Wie man eine gelungene Exposition schreibt oder ob die schiere Existenz des Sozialismus jede tragische B...