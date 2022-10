Müdes Säbelrasseln

Nordkorea hat am Donnerstag zwei weitere ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Japan abgefeuert, die jedoch die Gewässer des Inselstaats nicht erreichten. Dies war der sechste Raketentest seit Ende September.

Der Start erfolgte eine Stunde, nachdem Pjöngjang scharfe Kritik an den Gesprächen der USA mit dem UN-Sicherheitsrat als Reaktion auf die Raketentests geübt hatte. Außerdem beklagte sich Nordkorea über die Verlegung des nukleargetriebenen Flugzeugträgers »USS Ronald Reagan« samt begleitender Kriegsschiffe vor die koreanische Halbinsel. Dies bedeute eine ernste Bedrohung der Stabilität in den einheimischen Gewässern, so Pjöngjang.

Erst vergangenen Dienstag versetzte Nordkorea Japan in Alarmbereitschaft, als es eine ballistische Mittelstreckenrakete startete, die den Norden des Inselstaats überflog und nach rund 4.600 Kilometern in den Pazifik stürzte. Es war nach 2017 das erste Mal, dass eine nordkoreanische Rakete Kurs über Japan nahm.

Damit r...