Die neue Militanz

Die Streitigkeiten auf dem Parteitag der Konservativen ließen wohl einige Delegierte ergrauen. Für viele von ihnen begannen die Probleme aber schon bei der Anreise: Am Tag vor dem Parteitag streikten die Eisenbahner. Nur elf Prozent der Bahnverbindungen verkehrten am vergangenen Sonnabend. Auch am Mittwoch streikten die Eisenbahner. Den Delegierten sollte die An- und Abreise zu und vom Parteitag erschwert werden. An diesem Sonnabend streiken die Eisenbahner bereits zum dritten Mal diesen Oktober.

Seit fünf Monaten kämpfen sie, angeführt vom immer kämpferischer auftretenden RMT-Gewerkschaftsführer Mick Lynch, für bessere Arbeitsbedingungen und Reallohnerhöhungen. Die Transportarbeiter sind die Speerspitze der neu entdeckten Militanz der Gewerkschaften: Seit Wochen sind au...