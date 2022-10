Der Nachbar baut eine neue Etage. Er bringt ein Wellblechdach an. Wenn er etwas von unten braucht, wirft er getrockneten Zement auf das Vordach, dann werden ihm Nägel gegeben, oder ein Kantholz, mit dem er die Blechstücke verschiebt.

Hier in Santiago ist die Wassersuche schwierig. Das abgefüllte stille Wasser Marke Ciego Montero ist gerade rar und findet man es, dann ist es meist recht teuer. Wer eine Filterflasche hat, ist klar im Vorteil, das Leitungswasser vertragen nicht alle. Wir erreichen den Cementerio Santa Ifigenia, der zwischen Kanalabzweigungen des Arroyo de Yarayó im Nordwesten der Stadt liegt, in der Mittagshitze. Wenigstens geht Wind. Die riesige Fahne am Eingang bewegt sich lautlos. Aus dem Hauptportal des 1868 eingeweihten Friedhofs tritt die Wachablösung: frisch rasierte Männer und eine Frau, jung, olivgrüne Uniformen, saubere Gewehre, die an den hinteren Schäften etwas abgegriffen sind. Marschmusik wird gespielt und erinnert an den Sound...