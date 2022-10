Wütende Mützen in Belgien

An diesem Freitag findet in Lüttich und der belgischen Provinz Limburg der zweite »Colèredag« (Tag des Zorns) statt. Die marxistische Partei der Arbeit (PTB-PVDA) hat ihn ausgerufen. Am 14. Oktober findet er in Brüssel und Ostflandern statt, eine Woche darauf in Antwerpen und Vlaams-Brabant. »Wir stehen vor der größten Kaufkraftkrise seit dem Zweiten Weltkrieg, und wir werden dabei nicht tatenlos zusehen«, sagte der Parlamentsabgeordnete Peter Mertens am vergangenen Freitag anlässlich des Auftakts in Kortrijk und La Louvière.

Der »Colèredag« ist Teil der aktuellen Parteikampagne »Widerstand der wütenden Mützen«. Die knallrote Kopfbedeckung mit den böse blickenden Augen soll im kommenden Winter ständig auf den Straßen zu sehen sein – Ziel der Kampagne ist es, die Regierung zu zwingen, die explodierenden Energiepreise zu deckeln. »Schalten wir die Heizung ein oder nicht, das ist in diesen Tagen Gesprächsthema Nummer eins an jedem Küchentisch«, so Mertens au...