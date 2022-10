Biss in die Kniescheibe

Schwächer geht’s kaum: Die Detroit Lions gehören seit langem zu den erfolglosesten Organisationen in der National Football League (NFL). Die letzte Teilnahme an den Playoffs liegt bereits sechs Jahre zurück, ein Sieg dort bereits über 30 Jahre. Zudem schafften die Lions als eines von nur vier Teams noch nie den Einzug in den Super Bowl.

Nein, Detroit steht wirklich nicht im Ruf, eine Gewinner-Franchise zu sein. Und bei einer Bilanz von drei Niederlagen und nur einem Sieg – zuletzt setzte es am Sonntag eine 45:48-Niederlage gegen die Seattle Seahawks – sieht es auch in dieser Spielzeit nicht danach aus, dass sich daran etwas ändern könnte.

Anfang 2021 gaben die Lions ihren Quarterback und Starspieler Matthew Stafford an die Los Angeles Rams ab. Im Gegenzug erhielten sie den in L. A. nicht mehr gewollten Spielmacher Jared Goff und – viel wichtiger – einige Draftrechte von den Rams. So funktioniert ein Neuaufbau in der NFL: Kommt ein Team zu der Einsicht, mi...