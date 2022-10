Der Sumpf um Takahashi

Nach deutlicher Kritik am Staatsbegräbnis für den im Juli ermordeten früheren Premier Shinzo Abe und der Verbandelung der regierenden Liberaldemokraten (LDP) mit der halblegal operierenden Mun-Sekte droht dem jetzigen Ministerpräsidenten Fumio Kishida nun weiteres Ungemach. Die Manipulationen rund um die Olympischen Sommerspiele in Tokio im vergangenen Jahr könnten sich zu einem flächendeckenden Bestechungsskandal ausweiten. Darin verwickelt sind Personen, die in der Hierarchie der LDP weit oben stehen.

Im Zentrum der Affäre stehen der am 27. September zum dritten Mal verhaftete ehemalige Sportfunktionär Haruyuki Takahashi und sein Netzwerk, das er sich während seiner Zeit bei Japans größter Werbeagentur Dentsu aufgebaut hatte. Takahashi gilt als eines der Gravitationszentren in der japanischen Sportwelt, mit einem direkten Draht zum Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach.

Wie schon bei den Verwicklungen um die Mun-Sekte waren a...