Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bildungserfolg durch Burnout Sachsen: Lehrergewerkschaft GEW präsentierte Ergebnisse einer Arbeitszeitstudie Steve Hollasky Als die »Initiative Neue soziale Marktwirtschaft« (INSM) ihren »Bildungsmonitor 2019« vorstellte, wurde das Bundesland Sachsen vollmundig dafür gelobt, dass es zum 14. Mal in Folge den Spitzenrang in der BRD belegte. Auch die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte im Freistaat böten reichlich Anlass für Freudentänze bei der neoliberalen INSM, wie nun eine Studie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ergab. Sie belegt, dass Sachsens Bildungserfolge mit massiver Überarbeitung der Lehrerinnen und Lehrer erkauft sind. Obwohl im für den öffentlichen Dienst geltenden Tarifvertrag der Länder (TdL) eine Arbeitszeit von maximal 40 Stunden pro Woche vorgeschrieben ist, verbringe mehr als jeder dritte sächsische Lehrer 48 Stunden und mehr mit Unterrichten, Korrigieren und Vorbereiten. Die »Überlastung der Berufsgruppe« habe sich bei früheren Studien »in allen Bundesländern« gezeigt, erklärte Ursula-Marlen Kruse am Mittwoch im Gespräch mit jW. Nur werde an säc...

