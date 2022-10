Hermann, Faltermeyer, Matz

Als in letzter Zeit Queen Elizabeth II. öfter auf dem Bildschirm war, fragte man sich, wieso sie nicht genauso aussah wie Irm Hermann. Unvergesslich, wie die Münchnerin die Königin im Exil in Hape Kerkelings Satire »Willi und die Windzors« (1996) spielte! Für ihre exaltierten komischen Rollen war die 2020 verstorbene Schauspielerin bekannt. Begonnen hatte die theaterinteressierte Verlagskauffrau mit 23 Jahren bei Rainer Werner Fassbinder, mit dessen kleinem Kollektiv sie zunächst das »Antiteater« gründete. Zwischen 1966 und 1980 spielte sie in seinen Filmen wichtige, oft stilisierte Nebenfiguren. Nicht zu Unrecht fühlte sie sich nach Jahren von ihm ausgenutzt, war aber selbstbewusst genug, unter der Regie von Volker Schlöndorff, Hans W. Geißendörfer, Werner Herzog, Christoph Schlingensief und Ulrike Ottinger das Gelernte anzuwenden und weiterzuentwickeln. Zweimal stand sie auch vor Defa-Kameras, 1990 in Jörg Foths satirischem ...