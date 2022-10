Macron-Vertrauter in Bredouille

Die Affäre könnte Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron noch ins Straucheln bringen: Die Finanzstaatsanwaltschaft in Paris hat Ermittlungen gegen den Generalsekretär des Élysée-Palasts, Alexis Kohler, wegen »rechtswidriger Interessenübernahme« eingeleitet. Das gab die Behörde am Montag bekannt. Der 49jährige Beamte ist einer der engsten Vertrauten Macrons und bekleidet seit dessen Amtsantritt 2017 den strategischen Posten im Élysée-Palast, der mit dem des Kanzleramtschefs in Deutschland vergleichbar ist.

Ausgangspunkt der Affäre ist eine Artikelserie von Mediapart aus dem Jahr 2018, in denen die Verbindungen von Kohler zur Familie Aponte, dem Hauptaktionär der italienisch-schweizerischen Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC), aufgedeckt wurden. Kohler hatte seine familiären Beziehungen (die Apontes sind Cousins seiner Mutter) verschwiegen, obwohl er zwischen 2010 und 2012 als Vizedirektor der Agence des participations de l'État (Agentur fü...