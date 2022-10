Friedenstäubchen des Tages: Elon Musk

Kiews Machthaber können ihm wahrlich nicht vorwerfen, er habe sich keine Mühe gegeben. Und seine eigene Regierung wird ebensowenig behaupten, der Tesla-Mogul habe sein »Stand with Ukraine«-Fähnchen zu tief gehängt. Frühzeitig nach dem Angriff Russlands in der Ukraine hatte Elon Musk alle Hebel in Bewegung gesetzt und die Satelliteninfrastruktur Starlink eines seiner Unternehmen – Space X – für die Ukrainer nutzbar gemacht. Das verbesserte neben der zivilen Internetkommunikation auch die Artilleriefähigkeiten der ukrainischen Armee durch genauere Zieldaten.

Doch Undank ist des Gurus Loh...