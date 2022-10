Farce in Bosnien und Herzegowina

Deutsche Politiker haben auf dem Balkan noch nie etwas Gutes vollbracht. Das jüngste Beispiel liefert – wieder einmal – Christian Schmidt. Am Sonntag waren die Bürger von Bosnien und Herzegowina zur Wahl aufgerufen. Neu bestimmt wurden sowohl die Mitglieder des dreiköpfigen Staatspräsidiums sowie die Abgeordneten der Parlamente auf nationaler, regionaler und Kantonsebene.

Bis jW-Redaktionsschluss waren noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Sicher war aber die neue Zusammensetzung des Präsidiums. Die Kroaten werden wie gehabt von Zeljko Komsic vertreten werden. Für die Bosniaken wurde Denis Becirovic und für die Serben Zeljka Cvijanovic gewählt. Letztere gehört der in der Srpska Republika dominanten Partei Allianz der Unabhängigen Sozialdemokraten (SNDS) an, die in dem Landesteil auch zukünftig die Regierung stellen wird.

Überraschend war der Erfolg von Becirovic. Der aus der Bergarbeiterstadt Tuzla kommende Historiker von der Sozialdemokratischen Partei ver...