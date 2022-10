Wahlkampf mit Staatsgeldern

Es gab keine Zeit, sich auszuruhen. Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Brasilien sind die beiden verbliebenen Kandidaten Jair Bolsonaro und Luiz Inácio Lula da Silva direkt erneut in den Wahlkampfmodus übergegangen. Die Regierung des ultrarechten Amtsinhabers Bolsonaro, der am Sonntag mit 43,2 Prozent der Stimmen ein deutlich besseres Ergebnis geholt hatte als vorhergesagt, hofft dabei auf die Wirkung von Sozialleistungen auf das Verhalten der ärmsten Wahlberechtigten in dem 210-Millionen-Einwohner-Land.

Wie die brasilianische Nachrichtenagentur Agência Brasil meldete, hat Bolsonaro am Montag (Ortszeit) durchgesetzt, dass die sogenannte Familienhilfe noch vor der Stichwahl am 30. Oktober ausgeschüttet werden kann. Die Auszahlung der Leistungen beginnt nun bereits am 11. Oktober und endet am 25. statt am 31. Auch Abgeordnete der Opposition votierten für den Vorschlag. Im Juli hatte der brasilianische Kongress der Ausrufung eines »Notzustan...