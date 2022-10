Weiße Weste für Bundespolizei

Die selbsterklärte »Fortschrittskoalition« aus SPD, Grünen und FDP will die Praxis rassistischer Polizeikontrollen nicht beenden. Das zeigt die Antwort des von Nancy Faeser (SPD) geführten Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke im Bundestag. In dem Schreiben, das jW vorliegt, leugnet das Ministerium wie alle Regierungen zuvor die Realität von Racial Profiling in Deutschland – und sieht folglich keine Notwendigkeit, gegenzusteuern. Maßnahmen, die gegen das Diskriminierungsverbot im Grundgesetz verstoßen, seien »ohnehin rechtswidrig« und würden sich »von vorneherein« verbieten, heißt es. Die Bundespolizei führe Kontrollen ausschließlich nach »objektiven Kriterien« durch, Merkmale wie das Geschlecht oder die Hautfarbe würden dabei keine tragende Rolle spielen.

Diese Behauptungen stehen im klaren Widerspruch zur langjährigen Kritik von Menschenrechtsorganisationen, antirassistischen Initiativen und internationalen Organisationen wie d...