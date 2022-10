Tempo rein, Tempo raus

Zum 21. Mal wurde in Südamerika die Copa Sudamericana im Balltreten ausgetragen, Nachfolgewettbewerb der Copa Mercosur und vergleichbar mit der Europa League. Die Sudamericana ist der kleine Bruder der Copa Libertadores, der Königsklasse des Subkontinents. Die erste Edition der Sudamericana fand 2002 statt und wurde von dem Papstklub San Lorenzo de Almagro aus Buenos Aires gewonnen. Trainer war damals Rúben Darío Insúa. Er ist vor ein paar Wochen zum »Cuervo« (Raben) zurückgekehrt und hat zumindest wieder für sportliche Stabilität gesorgt. Von den bisherigen 20 Titeln gingen neun nach Argentinien, fünf nach Brasilien, zwei nach Ecuador und je einer nach Kolumbien (2015), Mexiko (2006), Chile (2011) und Peru (2003). Titelverteidiger Athletico Paranaense startete in der Copa Libertadores, wo das Team von Felipão dann auch das Endspiel gegen den Regattaverein Flamengo aus Rio de Janeiro (29.10. in Guayaquil) erreichte. Red Bull Bragantino aus São Paulo, unte...