Die Sowjetschriftsteller Ales Adamowitsch und Daniil Granin veröffentlichten 1984 ein »Blockadebuch« über die 900 Tage dauernde Blockade Leningrads durch die deutsche Wehrmacht, durch die etwa 900.000 Einwohner verhungerten oder erfroren. Die Autoren nahmen an, dass die, die überlebt hatten, vielleicht »ihre Menschlichkeit verraten«

hatten. »In Wirklichkeit war es jedoch umgekehrt«: Die Menschen, die anderen halfen, ihnen Trinkwasser oder Brennholz beschafften und ihre Brotrationen teilten, »überlebten öfter als diejenigen, die nur auf die Erhaltung des eigenen Lebens bedacht waren«.

Dieser Befund kam dem nahe, was der 2014 verstorbene ehemalige FAZ-Herausgeber Frank

Schirrmacher 2006 in seinem Buch »Minimum« anhand der »amerikanischen Tragödie der Siedler am Donnerpass« behauptete , wo »Einzelkämpfer« ohne familiäre »Blutsbande« im Schneesturm zu Tode kamen, »Familienmitglieder hingegen überlebt hatten«. Schirrmacher

folgerte daraus, dass die Familie in ...