Zurück in Amt und Würden

Thailands Premierminister Prayuth Chan-ocha darf weitermachen. Zuletzt seit 24. August fünf Wochen lang suspendiert, in denen sein Vize Prawit Wongsuwon die Amtsgeschäfte führte, konnte der General a. D. am Freitag um 15 Uhr Ortszeit in Bangkok triumphieren, als das Verfassungsgericht sein Urteil verkündete. Mit sechs zu drei Stimmen kamen die Richter zu dem Schluss, dass seine maximal achtjährige Amtszeit als Regierungschef erst ab Inkrafttreten der neuen Verfassung am 6. April 2017 zählt, die eben diese Beschränkung vorgibt.

Prayuth könnte damit über die regulären Neuwahlen nächstes Jahr hinaus weiter bis 2025 regieren – für seine zahlreichen Kritiker ein Alptraum. Nicht nur handelt es sich bei dem damaligen Armeechef um den Mann, der federführend beim jüngsten Militärputsch im Mai 2014 die Regierung unter Expremierministerin Yingluck Shinawatra a...