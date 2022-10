Mit den »Verdammten dieser Erde«

Frantz Fanon wurde am 20. Juli 1925 in der zu den Westindischen Inseln gehörenden ehemaligen französischen Kolonie Martinique geboren. Als er 36 Jahre später starb, hatten seine Worte bereits Freiheitsbewegungen auf der ganzen Welt inspiriert. Seine politischen Überzeugungen, die er in seinem posthum veröffentlichten Buch »Die Verdammten dieser Erde« – im Original auf französisch »Les Damnés de la Terre« – niederschrieb, wurden zu einem Klassiker, der eine Millionenauflage erreichte.

Als Doktor der Psychiatrie erkannte und beschrieb Fanon die soziopathologische Verfasstheit des abscheulichen kolonialen Herrschaftssystems. Er arbeitete eng mit der im März 1954 von Ahmed Ben Bella in Kairo gegründeten algerischen Nationalen Befreiungsfront FLN (französisch: Front de Libération Nationale) zusammen. Die FLN kämpfte als antikoloniale Kraft gegen den französischen Imperialismus, der das Land mit seiner Kolonialpolitik unterdrückte. In diesem Befreiungsprozess w...