Dämpfer für Lula

Bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien hat die lateinamerikanische Linke am Sonntag einen Dämpfer bekommen: Für den Vorsitzenden der Arbeiterpartei (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, stimmten im ersten Gang zwar über sechs Millionen mehr Wählerinnen und Wähler als für den ultrarechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro, doch mit 48,4 zu 43,2 Prozent fiel Lulas Vorsprung geringer aus als in Prognosen vorausgesagt. Ob im bevölkerungsreichsten Land Südamerikas – wie zuvor in Kolumbien – 2023 ein Richtungswechsel stattfindet, entscheidet sich nun in der Stichwahl am 30. Oktober.

Er werde am Ende des Monats gewinnen, erklärte der Expr...