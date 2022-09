Einseitige Erinnerung

Hiroshima ist eine Weltfriedensstadt – nach der desaströsen Atombombenexplosion vom 6. August 1945, die den Ort in Schutt und Asche legte und bis Jahresende geschätzte 140.000 Menschenleben kostete, wurde es als Mahnmal gegen die verheerenden Folgen eines Atomkriegs wiederaufgebaut. Nachdem es in den vergangenen Jahrzehnten ruhiger um die Stadt geworden ist, rückt sie mit dem Ukraine-Krieg und der erhöhten Gefahr eines atomaren Schlags wieder stärker ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit. »No more Hiroshima« (Nie wieder Hiroshima) lautet der Slogan, den die Stadt der Weltgemeinschaft ans Herz legen will.

Sie hat in Premierminister Fumio Ki­shida, der aus Hiroshima stammt, einen wichtigen Vertreter. Als erstes japanisches Oberhaupt überhaupt nahm er gegen den Willen seiner Berater Anfang August an einer Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York teil. Tomoko Watanabe, Leiterin der Nichtregierungsorganisation ANT-Hiroshima, spürt den Stim...