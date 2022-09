Anno … 40. Woche

1807, 9. Oktober: In Preußen wird durch das Oktoberedikt die Leibeigenschaft der Bauern aufgehoben und die Gewerbefreiheit eingeführt. Auch die Freiheit der Eheschließung wird verfügt. Das von Freiherr vom und zum Stein ausgearbeitete Edikt bildet den Auftakt der sogenannten Preußischen Reformen, mit denen sich der Territorialstaat nach der militärischen Niederlage in Jena und Auerstedt im Jahr 1806 gegen das revolutionäre Frankreich modernisiert.

1937, 5. Oktober: US-Präsident Franklin D. Roosevelt hält in Chicago die sogenannte Quarantänerede. In ihr kündigt er ein Ende des Isolationismus und das internationale Engagement der USA zur Eindämmung der aggressiven Bestrebungen der faschistischen Achsenmächte Italien, Deutschland und Japan an.

1957, 8. Oktober: Bei seinem Kopenhagen-...