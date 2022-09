Im Eis gestrandet

Zur Eröffnung der neuen Spielzeit der Komischen Oper, der ersten unter der neuen Intendanz von Susanne Moser und Philip Bröking, hat man den Laden für eine Produktion von Luigi Nonos »Intolleranza 1960« zwischenzeitlich auf den Kopf gestellt. Die Bühneninstallation steht da, wo ehemals der Zuschauerraum war, die Zuschauertribüne auf der ehemaligen Bühne, die Logen sind mit Plastikstuhlreihen bestückte Ausbuchtungen am unteren Rand der Bühnenplattform. Das Orchester spielt vom zweiten Rang auf einen herab: kristallklar und mit spaßigen räumlichen Klangeffekten (»sphärisch«). Über allem (und auf ein paar Bildschirmen, damit auch die Sänger sehen können, was er so macht) thront Dirigent Ga­briel Feltz. Schwerstarbeit im Bergwerk der Neuen Musik, vorbildlich großzügig abgewickelt. Es war hohe Zeit, den Laden umzuräumen. War in ihm unter Barrie Kosky mitunter doch sehr viel Zu...