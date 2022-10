Gegründet 1947 Sa. / So., 1. / 2. October 2022, Nr. 229

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hatschi Olaf Omar beim Kronprinzen Pierre Deason-Tomory Samstag, 24. September Die Gasumlage soll nun doch kommen. Sie ist rechtswidrig, zielungenau und ruinös, meint Wirtschaftsminister Habeck, aber alternativlos. Kanzler Scholz hält sich raus und ist zum Fossiliensammeln auf die saudi-arabische Halbinsel geflogen. Sonntag, 25. September Finanzminister Lindner hat erstaunt festgestellt: Die Gasumlage würde ja alles noch teurer machen! Er ist jetzt auch für eine Preisbremse, will sie aber nicht bezahlen. Der SPD-Kanzler schweigt bzw. niest. Montag, 26. September Scholz ist zurück von seiner Orientreise und wurde auf Corona getestet: endlich einmal eine positive Nachricht für Hatschi Olaf Omar! Weiter keine Einigung im Streit um die Gasumlage. In Londoner Wettbüros bekommt man 3,50 Euro, wenn man auf ihre Einführung am 1. Oktober einen Euro setzt. Nur 30 Cent gibt es für das baldige Scheitern der Koalition. Dienstag, 27. September Die Ergebnisse der Referenden in den russisch kontrollierten Gebieten in der Ukra...

