»Wenn ich kämpfe, will ich gewinnen«

Der Gewerkschaftstag der IG BAU pocht auf ein bundesweites Tariftreuegesetz. Das steht bereits im Koalitionsvertrag, in Berlin gibt es einen Vergabemindestlohn. Kommt die Politik der Gewerkschaft zuvor?

Wir haben leider nicht die gesetzlichen Möglichkeiten, Verordnungen und Erlasse zu erteilen. Manchmal würde ich mir das allerdings wünschen (lacht). Gerade das Bauhandwerk, auch der Garten- und Landschaftsbau, sind geprägt von Kleinstbetrieben. Da existieren Betriebsgrößen von drei bis fünf Arbeitnehmern, aber kaum ein Betriebsrat. Jetzt, wo die Arbeitgeber im Bau den Mindestlohn gekündigt haben, heißt es: Will man öffentliche Aufträge erhalten, muss Tariflohn gelten. Wir haben als Gesellschaft nicht den Auftrag, Lohndumping zu fördern, sondern müssen Aufträge an Betriebe geben, die ihre Beschäftigten vernünftig behandeln und bezahlen. Manche kleine Unternehmen nehmen Aufträge an, die Baukonzerne übernehmen müssten. Das gelingt nur mit Subsubsubstrukturen.

...