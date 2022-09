Hilfskräfte in Rufbereitschaft

Die Auseinandersetzung um einen Tarifvertrag Entlastung (TVE) am Universitätsklinikum Dresden (UKD) geht diesen Freitag in die zweite Verhandlungsrunde. Die Hoffnungen auf seiten der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) auf eine Einigung sind groß. Die Geschäftsführung habe zugesagt, eine Verbesserung der Personalsituation herbeizuführen, wie Hedda Hauser am Mittwoch gegenüber junge Welt erklärte. Die Gewerkschaftssekretärin führt die Verhandlungen für die Beschäftigten.

Allerdings, so schränkte Hauser ein, wolle der Arbeitgeber »im Moment« nicht alle Bereiche in diese Regelung einbeziehen und habe zudem bislang »keinen Belastungsausgleich zugesagt«. Dieser hätte zur Folge, im Falle von unterbesetzten Schichten Belastungspunkte zu sammeln, die in einer bestimmten Höhe in einen zusätzlichen freien Tag umgewandelt werden können.

Der drastische Personalmangel in der Pflege ist längst auch am UKD angekommen, berichtete Hauser. Auf den Intensivstation...