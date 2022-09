Wüst wirbt für Wüst

Der zurückliegende Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen holt Ministerpräsident Hendrik Wüst wieder ein. Der CDU-Politiker sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, unerlaubte Wahlkampfhilfe geleistet zu haben. So sollen von der Landesregierung, deren Chef er seit dem 27. Oktober 2021 ist, bezahlte Fotos von Wüst auf dessen Social-Media-Accounts aufgetaucht sein. Mitte September 2022 – also erst etwa vier Monate nach der Wahl – tauchten die Bilder in den öffentlichen Mediatheken der Regierung auf. Die SPD sieht darin unerlaubte Unterstützung im Wahlkampf für Wüst durch die Staatskanzlei. Dabei lautet die zentrale Frage: Welche Rolle spielte das Landespresse- und Informationsamt?

Expartner bohrt nach

Bis zum 29. Juni war die FDP noch Koalitionspartner der NRW-CDU. Dann musste sie Bündnis 90/Die Grünen Platz machen. Auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion antwortete die Regierung mit einer Auflistung, die junge Welt vorliegt. Daraus geht hervor, dass Exministe...