Plaudertasche des Tages: Radoslaw Sikorski

Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 ist es unvermeidlich, dass in der Öffentlichkeit mehr Desinformation herumschwirrt als Tauben auf dem Markusplatz zu Venedig. Den Preis für das dämlichste Statement halten schon jetzt ex aequo der Kiewer Präsidentenberater Michailo Podoljak und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, die unisono von einem »Terroranschlag auf die europäische Energieinfrastruktur« sprachen. Das ist zwar in der Sache nicht zu bestreiten, aber wer hat denn über Jahre dagegen gekämpft, dass die eine Leitu...