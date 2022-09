Meloni macht Tempo

Die Siegerin der Parlamentswahl in Italien arbeitet daran, rasch eine Regierung zu bilden. Damit kommt die Führerin der faschistischen »Brüder Italiens« (FdI), Georgia Meloni, der Forderung von Staatspräsident Sergio Mattarella nach. Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch berichtete, versuche Meloni dabei, »Spannungen« mit dem Präsidenten zu vermeiden. Zu diesem Zweck solle die Besetzung der wichtigsten Posten ihres künftigen Kabinetts mit Mattarella abgestimmt werden. Das könnte bedeuten, dass »für Salvini der Weg zurück ins Innenministerium versperrt bleibe«. Matteo Salvini, Chef der faschistischen Lega, hatte das Amt bereits 2018/19 ausgefüllt und möchte das Ressort wieder leiten, allerdings läuft gegen den Politiker noch ein Prozess wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit der Behandlung von Flüchtlingen unter seiner Führung. Weiter meldete ANSA, Meloni stimme all ihre Schritte mit dem noch amtierenden Premier...