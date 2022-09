700.000 Sozialwohnungen fehlen

Wohnungsmangel und steigende Preise belasten Mieterinnen und Mieter immer mehr. Am Rande des 23. Ordentlichen Gewerkschaftstags der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) in Kassel nahm Bundesvorsitzender Robert Feiger am Mittwoch noch einmal Zahlen über die Verhältnisse auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt in den Blick. Gemeinsam mit Matthias Günther, Leiter des Hannoveraner Pestel-Instituts, skizzierte der Gewerkschafter die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten, besonders für Wohnung und Energie, die gerade Menschen mit geringem Einkommen unter Druck setzen.

Während die Bevölkerung in der Bundesrepublik mittlerweile auf über 84 Millionen Einwohner gestiegen ist, hat sich die Leerstelle am Wohnungsmarkt vergrößert. Derzeit fehlen besonders Sozialwohnungen. Auf eine einzige kommen nach Zahlen des Pestel-Instituts derzeit im Schnitt rund 20 Mieterhaushalte. Zusätzlich verschwinde »etwa alle 19 Minuten« eine solche Wohnung vom Markt, nur alle 2...