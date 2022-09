Sanktionen nach Referenden

Die Reaktion ist erwartet worden. Nach Beendigung und Auszählung der Referenden in den »Volksrepubliken« (VR) Donezk und Lugansk sowie in den russisch besetzten Gebieten Cherson und Saporischschja haben Vertreter des Westens ihnen am Mittwoch jede Legitimität abgesprochen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte nach einem Telefonat mit Wolodimir Selenskij, »dass Deutschland die Ergebnisse der Scheinreferenden niemals anerkennen werde«.

Kiew nutzte den Moment, seine Verbündeten in EU, NATO und G7 dazu aufzurufen, den Druck auf Russland zu erhöhen: Sie sollen »harte neue Sanktionen« verhängen und die Militärhilfe für die Ukraine »bedeutend« ausweit...