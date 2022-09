Zum Inhalt dieser Ausgabe | Streit um Skelettfunde Bremen: Initiative kritisiert »abgewürgte« Diskussion in Stadtparlament zu »Russenfriedhof« Jörg Werner Wird die von lokalen Initiativen geforderte Kriegsgräberstätte in Bremen-Oslebshausen doch nicht dem Weltkonzern Alstom geopfert? Das ist wohl unumgänglich angesichts immer neuer Skelette sowjetischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter der Nazizeit, die auf dem sogenannten Russenfriedhof in der Hansestadt gefunden werden. Trotzdem ist im Beirat Gröpelingen, einem der Bremer Stadtparlamente, vergangene Woche weiter gemauert und über die Zahl der Funde diskutiert worden. Dabei schien die Sache im Grunde geklärt zu sein: Es sei »mit den Schutzbestimmungen der Genfer Abkommen samt Zusatzprotokollen absolut unvereinbar, auf dem Oslebshausener Areal eine Bahnwerkstatt einzurichten«, urteilte der Völkerrechtler Thilo Marauhn von der...

