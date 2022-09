Dem Staat eins auswischen

»Vielleicht ist das eigentliche Problem, dass ich ein Tschefur bin«, meint der Ich-Erzähler und Protagonist Marko Dordic im Romandebüt »Cefurji raus!« des slowenischen Schriftstellers Goran Vojnovic. Ein Tschefur ist in Slowenien jemand – in Fremd- und Eigenbezeichnung –, dessen Vorfahren von südlich des Flusses Kolpa stammen, meist aus dem Staatsgebiet des ehemaligen Jugoslawiens, etwa aus Bosnien oder Serbien. Sie leben vorwiegend in Siedlungen an der Stadtperipherie, sie stehen am Rande der Gesellschaft. In Ljubljana sind Graffiti zu lesen: »Cefurji raus!«, auf deutsch. Die Naziassoziationen sind gewollt.

Der Roman, der u. a. mit dem renommierten slowenischen Preseren-Preis ausgezeichnet wurde, handelt vom 17jährigen Marko, einem Jungen, der in Fuzine wohnt, ein Stadtteil Ljubljanas, der fest in Tschefurenhand ist. Er spielt Basketball und sein Vater meint ein großes Talent in ihm zu erkennen. Doch nach einer Meinungsverschiedenheit mit dem Trainer hör...