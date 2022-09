Zwanzig Jahre sind vergangen, seit die Bestechungspraxis der Bosse des deutschen Siemens-Konzerns in Griechenland durch Journalisten aufgedeckt wurde. Seit mehr als 15 Jahren arbeiteten sich deutsche und griechische Gerichte an einer Orgie von Korruption und illegalem Geldtransfer zwischen Politik und Wirtschaft ab. Mehr als 20 Führungskräfte des Unternehmens wurden zunächst verurteilt, teils zu langjährigen Freiheitsstrafen. Hinter Gitter kamen sie nie. Am Montag nun entschied ein Berufungsgericht in Athen – eine Instanz, die das beschuldigte ehemalige Management angerufen hatte –, die Taten der Männer um den ehemaligen Chef des Unternehmens, Heinrich von Pierer, seien seit Jahresbeginn leider verjährt. Freisprüche wie geschmiert, quasi gezwungenermaßen.

Heinrich Karl Friedrich Eduard Pierer von Esch, der den Konzern von 1992 bis 2005 führte, stand selbst nie vor Gericht. Er will bis heute nicht gewusst haben, dass in seiner Amtszeit rund 70 Millionen Eu...