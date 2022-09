Historischer Tag am Grenzübergang

Die Stimmung war feierlich: Am Montag (Ortszeit) haben Kolumbien und Venezuela ihre gemeinsame Grenze wieder für den Güterverkehr geöffnet. Nach einer Zeremonie überquerten mit Fahnen geschmückte Lkw in beide Richtungen den wichtigsten Übergang zwischen der venezolanischen Grenzstadt San Antonio del Táchira und Cúcuta in Kolumbien. Auf der Grenzbrücke »Simón Bolívar« bezeichnete der kolumbianische Präsident Gustavo Petro im Beisein von Journalisten diesen Tag als »historisch«.

Auf Twitter äußerte Petro die Hoffnung, die Öffnung der Grenze stelle »einen Schritt auf dem Weg zu Wohlstand für Kolumbien, Venezuela und ganz Amerika« dar. Der venezolanische Transportminister Ramón Velásquez Araguayán erklärte vor der Presse: »Wir hoffen, dass die Grenzen nie wieder geschlossen werden, dass es sich nur um eine imaginäre Linie handelt und dass diese Beziehung dauerhaft sein wird.« Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro, der selbst nicht beim Festakt anwesend...