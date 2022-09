Zum Inhalt dieser Ausgabe | Anders abstimmen Polens Regierungspartei PiS will Wahlrecht ändern und Zählweise »transparenter« machen Reinhard Lauterbach, Poznan Polens Regierungspartei PiS will ein Jahr vor den anstehenden Kommunal- und Parlamentswahlen eine umfassende Wahlrechtsänderung vornehmen. Mitte September stellte sie einen Gesetzentwurf vor, mit dem die bisher für die zweite Septemberhälfte 2023 geplanten Kommunal- und Regionalwahlen um ein halbes Jahr auf das Frühjahr 2024 verschoben werden sollen. Offizielles Argument ist, dass der Herbsttermin 2023 nur kurz vor der im Oktober anstehenden Abstimmung zum Nationalparlament läge und die Organisation zweier Wahlen kurz nacheinander die Kommunen überfordere bzw. es erschwere, die Aufwendungen der Parteien für die beiden Wahlgänge auseinanderzuhalten. Die PiS selbst hatte erst 2018 die Legislatur der Kommunal- und Regionalparlamente sowie der Bürgermeister von vier auf fünf Jahre verlängert und so die Terminkollision herbeigeführt. Daher ist es wahrscheinlich, dass kurzfristigere Überlegungen für den jetzt gemachten Vorschlag maßgeblich waren. Die PiS ist in...

Artikel-Länge: 3809 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen