Absagen an die Ampel

Auf dem 23. Gewerkschaftstag der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) sprachen am Dienstag im Kasseler Kongresspalais zuerst internationale Gäste. Der Generalsekretär der Bau- und Holzarbeiterinternationale, Ambet Yuson, und der Vorsitzende der ukrainischen Baugewerkschaft Profbud, Wasil Andrejew, richteten Grußworte an die rund 350 Delegierten. Yuson kritisierte die Bedingungen auf Baustellen der Herrenfußball-WM, die im November in Katar beginnen soll, und forderte die Errichtung eines Zentrums für Arbeitsmigranten (Migrant Workers Center). Andrejew bedankte sich angesichts des Kriegs in der Ukrai­ne bei Gewerkschaft und Bundesregierung für die Unterstützung. Der IG-BAU-Vorsitzende Robert Feiger verwies in seinem anschließenden Redebeitrag auf derzeit schwierige Bedingungen der Profbud, schon vor dem Krieg sei es in der Ukraine »in Arbeitnehmerfragen und Gewerkschaftsarbeit schwierig genug« gewesen. Der Gewerkschaftstag bestätigte Feiger ...