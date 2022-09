Bluten für Bananen

Typisches Hamburger Schietwetter begrüßte den weitergereisten Gast an den Landungsbrücken. Das schien die Laune von Jorge Acosta aber in keiner Weise zu trüben. Mit Leidenschaft und Nachdruck warb der Gewerkschaftsführer aus Ecuador bei einer Protestaktion, die von der internationalen Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam, dem Oxfam-Botschafter Ole Plogstedt sowie Acostas Gewerkschaft ASTAC organisiert wurde. Ziel der Aktion, die vor einem Edeka-Markt nahe den Landungsbrücken stattfand: Gegen Missstände beim Bananenanbau und für ein wirksames EU-Lieferkettengesetz kämpfen. Acosta ist noch bis 2. Oktober in Deutschland – mit Stationen in Hamburg und Berlin.

Er habe einst selbst als Pestizidpilot auf einer Bananenplantage gearbeitet – bis er begriff, wie gefährlich die Chemikalien sind, mit denen er und seine Kollegen ohne jeden Arbeitsschutz umgehen mussten. »Bei den Piloten kam es durch den Einsatz der Pestizide vermehrt zu Missbildungen und zum Be...