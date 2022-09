Initiative zur »Ertüchtigung«

Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit treiben die Menschen auf diese gefährlichen Schiffsfahrten. Das sagt Rula Amin, Kommunikationsberaterin der UN-Organisation für Flüchtlinge (UNHCR), in einem Video, das am Sonnabend auf der Plattform Youtube veröffentlicht wurde. Sie wies darauf hin, dass die Zahl der Schiffe, die versuchen, den Libanon Richtung Europa zu verlassen, seit 2020 stetig angestiegen sei. 2021 habe sie sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt – im September 2022 sei die Zahl bereits dreimal so hoch wie 2021.

In Syrien lebten 90 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze, im Libanon seien die syrischen Flüchtlinge extremer Armut ausgesetzt. Das UNHCR rufe die Welt zur Solidarität mit diesen Menschen auf, gemeinsam müsse man die Verantwortung für sie übernehmen. Dazu gehöre nicht nur die Versorgung der Menschen in den Flüchtlingslagern und in ihren Gastländern (gemeint ist der Libanon), man müsse auch legale und sichere Möglichkeiten der Auswa...