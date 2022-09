Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat den USA vorgeworfen, einen hybriden Krieg gegen sein Land zu führen, um es »zu destabilisieren und wirtschaftlich zu ersticken«. In einem offenen Brief an die 193 Mitgliedsländer der Vereinten Nationen und deren Generalsekretär António Guterres erinnerte Maduro daran, dass gegen Venezuela »913 illegale Sanktionen verhängt wurden, die Gesundheit und Leben der Bevölkerung bedrohen«. In dem von Außenminister Carlos Faría am Sonnabend in der UN-Generalversammlung verlesenen Schreiben prangerte der Staats- und Regierungschef die Auswirkungen der von den USA und der EU verhängten Zwangsmaßnahmen an und forderte dazu auf, »Lösungen für verschiedene aktuelle Krisen in der Welt zu finden«.

Mit Unterstützung einiger seiner Verbündeten betreibe Washington eine Politik, »die mein Volk daran hindert, das zu verkaufen und zu kaufen, was es produziert und für die Entwicklung unserer individuellen und kollektiven Existenz benötigt«...