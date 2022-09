Der Minister weiß nichts

Nach dem tödlichen Polizeieinsatz in Dortmund halten Justiz und NRW-Innenministerium bei der Aufarbeitung an ihrer Salamitaktik fest. Anfang August war in der Nordstadt ein 16 Jahre alter Flüchtling aus dem Senegal von einem Polizisten erschossen worden. Die jüngste scheibchenweise vorgetragene Information ist laut NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) »nicht gerade unwesentlich«: Womöglich könnte auch ein zweiter Polizist auf Mouhamed Lamine Dramé geschossen haben. Bislang ging man von nur einem Schützen aus. Dieser war als sogenannter Sicherungsschütze bei dem Einsatz eingeteilt worden. Der junge Beamte hat nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler den 16jährigen Senegalesen mit vier Schüssen aus einer Maschinenpistole tödlich verletzt. Insgesamt wurden sechs Schüsse abgefeuert.

Wie Reul am vergangenen Donnerstag im Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf unter Berufung auf einen freigegebenen Bericht der Staatsanwaltschaft Dortmund berichtete, soll ...