Bomben, Festnahmen und Tote

Offenbar als Reaktion auf die anhaltenden Proteste im ganzen Land ist auch am Montag das Bombardement der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak durch iranische Streitkräfte fortgesetzt worden. Die Demonstrationen, die den Iran seit dem Tod der 22jährigen Kurdin Mahsa Jina Amini am 16. September im Polizeigewahrsam erschüttern, hatten ihren Ausgang in der iranischen Heimatprovinz Aminis, Kurdistan, genommen. Teheran gibt an, die Angriffe auf den Nordirak seien »legitime Reaktionen« auf vorherige Angriffe kurdischer Gruppen auf iranische Militärbasen im Grenzgebiet. Ein Korrespondent der Nachrichtenseite Kurdistan 24 berichtete am Montag jedoch davon, dass die »intensiven Bombardierungen« wahllos auf die bergigen Gebiete abzielten und dortige Dörfer verwüstet hätten. Seit drei Tagen beschieße die iranische Artillerie den Norden der Provinz Erbil.

Im Iran selbst plant die Justizbehörde derweil Sondergerichte für die Demonstrierenden, die seit mehr als einer...