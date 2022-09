Der Dollar-Hebel

Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins am Mittwoch abend zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Die neue Spanne liegt bei drei bis 3,25 Prozent. Ein Ende der Entwicklung ist für die Zentralbank nicht in Sicht. Zum Jahreswechsel wird der Zins ihrer Prognose nach bei 4,4 Prozent liegen, im kommenden Jahr dann auf 4,6 Prozent steigen. Mit der Verteuerung der Kredite soll die Inflation bekämpft werden, die im August bei 8,3 Prozent im Jahresvergleich lag. Die Wirtschaft wird dabei mit ausgebremst. Das BIP der USA wird laut Fed 2022 nur noch um 0,2 Pr...