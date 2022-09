Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wie Vergangenheit uns einholt Die frühe Bundesrepublik und ihre Historiker. Zum 150. Geburtstag von Oskar Stillich Helmut Donat Oskar Stillich teilt das Schicksal vieler anderer Deutscher, die Ralph Giordano als Opfer der »zweiten Schuld« bezeichnet hat. Die Erinnerung an ihn ist nach 1945 systematisch von jenen ausgelöscht worden, denen er vor 1933 widersprochen hat. Aber nicht nur deshalb ist er vergessen. Seine Einsichten über die Fehlentwicklung der deutschen Politik und Geschichte vor Augen zu führen, stellt noch heute einen eklatanten Tabubruch dar. Einen Hinweis darauf gibt Stillichs Haltung zum Versailler Vertrag. Anders als es noch heute viele Deutsche glauben und Historiker wie Journalisten von dem Friedensvertrag behaupten, betrachtete er diesen nicht als unerfüllbar oder gar als einen »Racheakt« der Sieger. Anlässlich des 100. Jahrestages von »Versailles« sind 2019 viele Bücher, Beiträge und Artikel erschienen. Zwar sind einige Historiker inzwischen von früheren Verdammungsurteilen abgerückt, Stillich aber wurde außer dem Hinweis auf eine seiner Publikationen mit keine...

Artikel-Länge: 23074 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen