Beim Kohleausstieg abgehängt

Einer der weltweit größten Kohleproduzenten und führenden Exporteure des traditionellen Energieträgers will bis 2060 klimaneutral werden. Innerhalb der nächsten Dekade soll in Indonesien schrittweise der Abschied von der Kohle erfolgen. Zwar hat die südostasiatische Inselnation erklärtermaßen große Potentiale für regenerative Energieerzeugung, allerdings nicht die finanziellen Mittel. Es mangelt an Investitionen.

Bisher hängt Indonesiens Stromerzeugung zu 60 Prozent an der Kohle. Doch Staatschef Joko Widodo und Teile des Kabinetts machen Druck, nun die nötigen Weichenstellungen vorzunehmen. Ob das Ziel, den Anteil »regenerativer Energiequellen« am Strommix bis 2025 auf 23 Prozent zu erhöhen, erreicht wird, ist fraglich. Um bis 2060 die CO2-Emissionen in Gänze auf Null zu bringen, werden laut Schätzungen der Regierung 1.108 Milliarden US-Dollar an Investitionen gebraucht. Die Investment Renewable Energy Agency (Irena) wiederum spricht von etwa 16 Milliarde...