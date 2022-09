Verbale Attacken und Drohungen

Innerhalb von nur zwei Monaten werden – nach aktuellem Stand – im kommenden Jahr Griechen und Türken ein jeweils neues Parlament wählen. Der Termin für das Votum in Ankara steht schon fest: Am 18. Juni soll über 600 Abgeordnete und den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan abgestimmt werden. In Athen muss sich der seit dem 8. Juli 2019 regierende Rechtskonservative Kyriakos Mitsotakis vermutlich schon Ende April dem Votum stellen. Beide Politiker versuchen, ihre innenpolitischen Probleme mit einer aggressiven Außenpolitik zu kompensieren. Erdogan drohte den griechischen Nachbarn jüngst unverhohlen mit militärischem Einsatz: »Wir können eines Nachts plötzlich kommen.« Mitsotakis pocht auf die »territoriale Integrität« der griechischen Inseln, eine »rote Linie«, die Erdogan niemals überschreiten dürfe.

Vor der UN-Vollversammlung instrumentalisierte Mitsotakis am Donnerstag in New York sogar den Krieg in der Ukraine, um die Türken als Aggressoren und ständige Bed...