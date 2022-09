Vereint auf die Straße

Zehntausende Anhänger der Landarbeiterorganisation Codeca haben in Guatemala am vergangenen Mittwoch gegen die autoritäre Politik des rechten Staatspräsidenten Alejandro Giammattei protestiert. Die Demonstranten zogen bei Dauerregen von vier Punkten der Hauptstadt zum Sitz der Staatsanwaltschaft, wo sie den Rücktritt von Generalstaatsanwältin María Consuelo Porras und von Giammattei forderten. Porras sei ein Beispiel für den »Pakt der Korrupten«, der alle »drei Säulen des Staates übernommen hätte«, sie schirme den Staatspräsidenten und sein Umfeld vor Ermittlungen ab, so ein Redner. Der Versuch, den Protest anschließend direkt vor dem Kongress vorzubringen, scheiterte an dem hohen Polizeiaufgebot, wie Prensa Libre berichtete. Die linke Kongressabgeordnete Vicenta Jerónimo vom »Movimiento para la Liberación de los Pueblos« (MLP), von Codeca als »politisches Instrument« gegründete Partei, solidarisierte sich vor dem Kongress mit den Demonstrierenden.

Bei de...