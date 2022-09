Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Die Verschmutzer müssen zahlen« Vor der UN-Generalversammlung sprach António Guterres von einem »selbstmörderischen Krieg gegen die Natur« Übersetzung: Wolfgang Pomrehn UN-Generalsekretär António Guterres hielt am 20. September vor der UN-Generalversammlung eine bemerkenswerte Rede, aus der junge Welt den Passus über die Klimakrise dokumentiert: (…) Exzellenzen, es gibt eine weitere Schlacht, die wir beenden müssen – unseren selbstmörderischen Krieg gegen die Natur. Die Klimakrise ist das entscheidende Thema unserer Zeit. Sie muss die erste Priorität jeder Regierung und jeder multilateralen Organisation sein. Und doch werden Klimaschutzmaßnahmen auf die lange Bank geschoben (…). Die globalen Treibhausgasemissionen müssen bis 2030 um 45 Prozent gesenkt werden, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Und dennoch steigen die Emissionen auf Rekordniveau. Beim derzeitigen Tempo werden sie in diesem Jahrzehnt um 14 Prozent zunehmen. Wir haben ein Rendezvous mit der Klimakatastrophe. Ich habe es kürzlich in Pakistan mit eigenen Augen gesehen, wo ein Drittel des Landes von einem »Monsun auf Steroiden« überflutet wurde. W...

