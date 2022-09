Gegründet 1947 Sa. / So., 24. / 25. September 2022, Nr. 223

Zum Inhalt dieser Ausgabe | God graved the Queen Pierre Deason-Tomory Mittwoch, 7. September Ein Auftritt des Wirtschaftsministers bei Maischberger geht viral. Habeck hatte erklärt, dass man ja nicht gleich Insolvenz anmelden muss, nur weil man pleite geht. Dazu Boris Becker: Sag ich doch! Hoeneß: Und wenn man keine Steuern bezahlt, ist das nicht unbedingt Steuerhinterziehung! Beckenbauer: Und wenn man sich Millionen schenken lässt, ist das nicht unbedingt Bestechung! Cum-Ex-Olearius: Und wenn man dem Staat Milliarden raubt, ist man nicht unbedingt ein Räuber … Brecht: Nein. Dann ist man Bankier. Donnerstag, 8. September Königin Elisabeth ist gestorben, der Schlag hat sie getroffen. Und wer war zuletzt bei ihr? Die neue Premierministerin Truss. Und wir dachten immer, der Johnson ist krass. Sonntag, 11. September Am Wochenende gleichzeitig Parteitag der CDU und Versammlung des Synodalen Weges – Obacht, das wird gerne verwechselt: Auf dem CDU-Parteitag treffen sich christliche Demokraten und auf der Synodalversammlung demokra...

