Fundamentalisten lautstark gestört

Schwungvoll und entschlossen: Am vergangenen Sonnabend hat das feministische Bündnis »What the Fuck« (WTF) in Berlin gegen den reaktionären »Marsch für das Leben« christlicher Fundamentalisten und Abtreibungsgegner demonstriert. »Der lautstarke Protest unserer queeren Aktiven war teilweise im Marsch selbst hörbar, die Choreographien der Aktionsgruppe ›Pink & Silver‹ an deren Strecke sichtbar«, beschrieb WTF-Sprecherin Ella Nowak die Aktionen der rund 800 Gegendemonstrierenden am Mittwoch gegenüber junge Welt.

Wie gefährlich die Szene der Fundamentalisten ist, die gemeinsam mit Nationalisten aufmarschieren, verdeutlichte WTF in einer Erklärung: In der aus der ganzen Bundesrepublik angereisten Truppe von rund 2.000 Personen seien auch solche aus dem Umfeld um das NPD-Blatt Deutsche Stimme gesichtet worden. Selbsternannte »Lebensschützer« hätten aus dem Zug heraus Plastikföten nach den am Gegenprotest Teilnehmenden geworfen. Wie schon in vergangenen Jahren s...