Der absolute Liberalismus

Es besteht kein Zweifel, dass unter den Fratelli d’Italia – der Partei von Giorgia Meloni, die in allen Umfragen mit rund 24 Prozent der Stimmen als Siegerin der bevorstehenden Wahlen geführt wird – eine starke faschistische Nostalgie besteht. Etliche ihrer nationalen und lokalen Kader repräsentieren bereits durch ihre Biographie die Kontinuität mit dem MSI, jener Formation, die nach der Geburt der italienischen Republik die Erben des besiegten Faschismus um sich scharte. Meloni selbst führte den Fronte della Gioventù an, die Jugendorganisation des MSI, die einen »sozialen« und »bewegungsorientierten« Ansatz verfolgte und an Schulen und Universitäten aktiv war. Der Name wurde später in Azione Giovani geändert, nachdem der MSI sich unter Gianfranco Fini in Alleanza Nazionale (AN) umbenannt hatte, um regierungstauglich zu werden. So wie sich also die AN 1994 als das Projekt präsentierte, die italienische Rechte aus dem engen Horizont der faschistischen Nost...